ضبط 39 كجم لحوم ودواجن غير صالحة في حملات رقابية بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، 11 مخالفة خلال المرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على المعروضات وضمان سلامة الغذاء.

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، أنه تم تحرير 11 مخالفة للحوم ودواجن تزن 39 كيلو جرام، حيث تنوعت المخالفات ما بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم وجود شهادات صحية).

وأكد "بدوي"، استمرار الجهود في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنافذ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.