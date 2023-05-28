قلق في الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال.. الفحوصات الطبية تحسم موقف حمدي فتحي

يخضع حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الأهلي، لفحوصات طبية دقيقة اليوم الأحد لتحديد موقفه من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا في الدوري الممتاز، وبعدها مواجهة مصيرية ضد الوداد المغربي، الأحد المقبل على ستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واشتكي حمدي فتحي من آلام عضلية قوية أمس السبت، ولم يشارك في التدريبات وفضل الجهاز الطبي خضوع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة.



ويترقب الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر التشخيص الطبي لحالة حمدي فتحي بشكل كامل لتحديد موقفه من لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز غدا الإثنين بجانب اللقاء الأهم أمام الوداد المغربي.

