انتظام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بشمال سيناء لليوم الثاني

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية صناعي وتجاري وزراعي وفندقي الدور الأول ٢٠٢٣، وذلك في اليوم الثاني للامتحانات.

كما تابع وصول الأسئلة من المراكز الفرعية بكل إدارة تعليمية إلى اللجان الامتحانية، واطمئن علي توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات داخل وخارج اللجان الامتحانية، كما جري التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الالكترونية.

كما أعطى وكيل التعليم التعليمات بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول

علماً بأن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هو ٣٨٧١ طالبا وطالبة موزعين على ٢٣ لجنة امتحانية وتجري الامتحانات التحريرية بدءًا من يوم أمس السبت الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٣ وتستمر حتى الخميس الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٣ .

ويؤدي الطلاب بجميع انواع التعليم صناعي وتجاري وزراعي وفندقي الامتحانات في الفترة الأولى في مادة اللغة الإنجليزية أما في الفترة الثانية في فيؤدي طلاب التعليم الزراعي فقط والبالغ عددهم ٤٦٨ طالبا وطالبة الامتحان في مادة إدارة المشروعات .

وقال وكيل الوزارة، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة وذلك لتأمين الأسئلة وكراسات الإجابة وتأمين اللجان الامتحانية وأضاف بأنه تم تجهيز الإستراحات بالأسرة والأجهزة الكهربائية كالثلاجات وكولدير المياة والبوتوجازات ،وجميع مستلزمات الإستراحات، وتم تجهيزها بمياة الشرب اللازمة وذلك طبقاً لتوجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

كما أضاف المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني بأنه عدد طلاب الدبلومات الفنية بلغ ٣٨٧١ طالب وطالبة مقسمة بواقع التعليم الصناعي وعدد طلابه ٢٢٧٦ طالبا وطالبة وعدد اللجان الامتحانية ١٣ لجنة اما التعليم التجاري فيبلغ عدد طلابه ١٠٤٤ طالبا وطالبة وعدد اللجان الامتحانية ٦ لجان، والتعليم الزراعي يبلغ عدد طلابه ٤٦٨ طالبا وطالبة وعدد اللجان الامتحانية ٣ لجان، اما التعليم الفندقي، فيبلغ عدد طلابه ٨٣ طالبا وطالبة وعدد اللجان الامتحانية لجنة واحدة.