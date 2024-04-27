فلسطين.. قوات الاحتلال تنسف مربعات سكنية في بلدة المغراقة وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مربعات سكنية في بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، شن طيران الاحتلال غارة جوية على ثلاثة منازل غير مأهولة في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء غارة جوية مكثفة من طائرات الاحتلال الحربية وسط وجنوب قطاع غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة غرب مدينة جنين واعتقلت شابًا داخل القرية، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال قنابل مسيلة للدموع والرصاص الحي في بلدة عرابة.