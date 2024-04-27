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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تنسف مربعات سكنية في بلدة المغراقة وسط غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مربعات سكنية في بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، شن طيران الاحتلال غارة جوية على ثلاثة منازل غير مأهولة في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء غارة جوية مكثفة من طائرات الاحتلال الحربية وسط وجنوب قطاع غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة غرب مدينة جنين واعتقلت شابًا داخل القرية، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال قنابل مسيلة للدموع والرصاص الحي في بلدة عرابة.

فلسطين قوات الاحتلال نسف مربع سكني بلدة المغراقة وسط قطاع غزة