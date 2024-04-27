رقم قياسي جديد.. الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي ورقم 17 في تاريخ المارد الأحمر.

وصعد الأهلي للنهائي الأفريقي بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل سلبيا في الذهاب.

وضمن الشياطين الحمر التواجد في النهائي للموسم الخامس على التوالي في حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به العام الماضي للمرة 11 في تاريخه.

كما تعتبر هذه المرة 17 التي يتأهل فيها الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا حقق اللقب 11 مرة وخسر 5.