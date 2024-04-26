دوري أبطال أفريقيا.. تقنية الفار يلغي هدف مازيمبي في شباك الأهلي

ألغى الحكم الكيني هدف اللاعب جويل بيا لصالح فريق مازيمبي الكونغولي في مرمى الأهلي عند الدقيقة 58 من اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

ولجأ الحكم الي تقنية الفيديو التي أثبتت لمس لاعب مازيمبي الكرة باليد قبل تسجيل الهدف.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة مازيمبي الكونغولي بعد قليل في دوري أبطال أفريقيا.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا

خط الهجوم : أحمد عبد القادر وبيرسي تاو ووسام أبو علي.