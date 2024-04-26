وسام أبو علي يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك مازيمبي

أحرز وسام أبو علي الهدف الثاني للأهلي في مرمى مازيمبي الكونغولي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

جاء هدف وسام أبو علي في الدقيقة 82، ليعزز تقدم الأهلي بعدما سجل محمد عبد المنعم الهدف الاول في الدقيقة 68 من رأسية مميزة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة مازيمبي الكونغولي بعد قليل في دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا

خط الهجوم : أحمد عبد القادر وبيرسي تاو ووسام أبو علي.