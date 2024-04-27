الأهلي يصطاد مازيمبي بثلاثية ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. صور

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب في الكونغو انتهت بالتعادل السلبي يوم السبت الماضي.

أحرز ثلاثية الأهلي محمد عبد المنعم في الدقيقة 68 ووسام أبو علي في الدقيقة 84 وأكرم توفيق في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

كان الأهلي الأكثر خطورة وسيطرة، وأتيحت أكثر من فرصة للتسجيل في مرمى مازيمبي عن طريق عمرو السولية وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

وألغى حكم المباراة هدف لصالح مازيمبي في الدقيقة 58 بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة مازيمبي الكونغولي بعد قليل في دوري أبطال أفريقيا.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو ووسام أبو علي.