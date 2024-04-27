ريال مدريد يتخطى سوسيداد بهدف جوهرته التركية.. فيديو

تخطى فريق ريال مدريد عقبة نظيره ريال سوسيداد بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب أنويتا، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل الريال الأساسي لهذه المباراة، تغييرات بالجملة لكي يعوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي الغيابات التي ضربت الفريق، وأيضًا من أجل إراحة نجومه لموقعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وبالبدلاء، تغلب الميرينجي على سوسيداد بفضل هدف سجله الجوهرة التركية أردا جولر من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29، بعدما وجه عرضية زميله داني كارفخال إلى الشباك.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، واقترب كثيرًا من تحقيق اللقب، بعدما وسع الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة أقرب الملاحقين إلى 14 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 51 نقطة في المرتبة السادسة.