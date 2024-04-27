شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا لعائلة "الجد" جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا استهدف مربعات سكنية في بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية على ثلاثة منازل غير مأهولة في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر محلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أن الاحتلال دمر 70 بالمئة من آبار المياه شمال القطاع، و50 بالمئة من مضخات الصرف الصحي.

كما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع المحاصيل الزراعية في المدينة والتي تعتبر المصدر الغذائي الأول في قطاع غزة .

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية بدرس غرب رام الله، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع القرية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين جراء غارة جوية مكثفة من طائرات الاحتلال الحربية وسط وجنوب قطاع غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة غرب مدينة جنين واعتقلت شابًا داخل القرية، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال قنابل مسيلة للدموع والرصاص الحي في بلدة عرابة.