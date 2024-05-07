غدًا.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

تنطلق غدًا الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2023، لصفوف النقل بالمحافظات.

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نهاية العام (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتنطلق الشهادة الإعدادية بعد اسبوعين وطبقا لجداول كل محافظة

وتواصل المديريات طباعة الامتحانات بالمطبعة السرية، وذلك بعد المراجعة الدقيقة مع موجهين العموم والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات.

ووجهت المديريات تعليمات وإرشادات للطلاب: