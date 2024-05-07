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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

تفاصيل شن حزب الله هجومًا بمسيرات استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن الجبهة في الجنوب اللبناني مرتبطة بشكل أو بآخر بتطور الوضع في قطاع غزة، فهي بدأت بالجنوب اللبناني كجبهة مساندة لغزة قبل أن تنفصل وتصبح جبهة مستقلة بالتزامن مع جبهة الإسناد، لذلك الحدود اللبنانية الجنوبية شهدت اليوم مزيدا من التصعيد سواء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو حزب الله.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية عدة بلدات في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني، فيما نفذ حزب الله عملية كبرى باستخدام المسيرات تجاه هدفين عسكريين في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وربما العملية الأولى استهدف فيها بمسيرات تجمع لجنود جيش الاحتلال في مستعمرة "يفتاح" ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى من جنود جيش الاحتلال في هذه المنطقة، وفقا لبيان حزب الله.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذه العملية، كانت هناك مسيرات تستهدف مواقع للقبة الحديدية في مستعمرة قريبة من "يفتاح"، وبالتالي كان هناك هجوم جوي مركب بالمسيرات بالجهة المقابلة للقطاع الأوسطي من الجنوب اللبناني.

 

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