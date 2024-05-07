بعائد سنوي 21% يصرف يوميًا.. بنك القاهرة يطرح حساب جاري جديد

طرح بنك القاهرة حساب جاري جديد للعملاء الأفراد بالجنيه المصري بعائد سنوي يصل إلى 21% يصرف يوميًا.

وحدد البنك الحد الأدنى لفتح الحساب بنحو 100 ألف جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد نحو 500 ألف جنيه.

ويتم احتساب العائد على أساس إقفال رصيد الحساب اليومي وإضافته يوميًا.

ويتم احتساب العائد على الحساب الجاري اليومي وفقًا للشرائح، من 500 ألف جنيه وحتي أقل من مليون جنيه 12%، ومن مليون جنيه وحتى أقل من 5 ملايين جنيه نحو 14%، ومن 5 ملايين جنيه وحتى أقل من 10 ملايين جنيه 20%، ومن 10 ملايين جنيه فأكثر 21%.

ويطلب البنك عدد من المستندات لفتح الحساب وهي بطاقة الرقم القومي ساري (شهادة الميلاد في حالة فتح الحساب للقصر)، وجواز سفر للأجانب، وإيصال مرافق حديث (عنوان السكن).