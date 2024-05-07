جامعة القناة تنظم 4 معارض ضمن المؤتمر السادس للبحوث الطلابية

نظمت جامعة قناة السويس 4 معارض ضمن فاعليات المؤتمر السادس للبحوث الطلابية الذي ينظمه قطاع التعليم والطلاب.

جاءت المعارض - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر.

افتتح الدكتور ناصر مندور يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم والدكتور تامر شوقي معرض "ركن الوافدين" الذي يضم معرض ملتقى الثقافات، ومائدة الشعوب بمشاركة 107 طلاب وطالبات وافدين من 4 دول هى: السودان، إندونيسيا، سوريا، واليمن.

حيث قامت الجالية السودانية بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على المشاركين بالمؤتمر، كما قدم الطلاب السوريين معرض للوحات الفنية والمشغولات اليدوية، و شارك الطلاب اليمنيين بالحضور بالذي الرسمي،

كما شارك الطلاب الوافدين من الأربع دول في المأكولات الشعبية. اشرف على المعرض الدكتورة نعم هليل رئيس وحدة الوافدين بمكتب التعاون الدولي

قد شارك بالمعرض 29 ابتكار موزعه على النحو التالي:

7 ابتكارات لكلا من الكلية المصرية الصينية، و كلية الزراعة

و3ابتكارات لكلا من كلية العلاج الطبيعي و كلية الهندسة،

وابتكارين لكلية الطب البيطرى .

وابتكارا واحدا لكل من كلية الصيدلة وكلية التجارة وكلية التربية الرياضية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية

وكان من أهم الإبتكارات تصنيع الأطراف الصناعية، وآلة لحش الأعشاب تستخدم الطاقة النظيفة -الطاقة الشمسية - واستحداث طريقة حديثة للتصوير الحراري والاحساس بمقومة الحشرات.

وسيتم اختيار أفضل الأعمال للحصول على الجوائز الثلاثة الأولى لأفضل ثلاث أعمال فنية يقدمها المؤتمر السادس للبحوث الطلابية.

وضمن الأعمال المقدمة من الطلاب عمل تم تنفيذ جزء منه بالذكاء الاصطناعي والآخر نُفذ بالرسم للطالبة آيه حسين قسم التربية الفنية.

