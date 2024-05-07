جهاز المنتخب الوطني يعلن موعد تجمع اللاعبين استعدادا للأجندة الدولية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن عن تجمع المنتخب الأول يوم 28 مايو الجاري بعد انتهاء مباريات الدوري التي تقام يوم 27 من نفس الشهر، على أن تبدأ الأجندة الدولية بشكل رسمي من يوم 3 إلى 11 يونيو المقبل.

ويتم لعب دور الـ32 من كأس مصر وقت الأجندة الرسمية ومن ثم يغيب كل اللاعبين الدوليين المصريين فقط المنضمين لمنتخب الفراعنة فى حين يخوض الأجانب مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر. ويمكنهم لعب المباريات بشكل طبيعي مع فرقهم لأن المباريات تُلعب من يوم 28 مايو إلى يوم 1 يونيو، أي قبل الأجندة الدولية بيومين.

وسيم ترك ملعب ستاد القاهرة للمنتخب الأول للتدريب وخوض المباريات، ومن ثم الأندية ستلعب على الملاعب البديلة في دور الـ32.