تشكيل هجومي للأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز.
ويمتلك الأهلي 27 نقطة يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.
خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي.