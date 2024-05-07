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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشكيل هجومي للأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري

الأهلي
الأهلي
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز. 

ويمتلك الأهلي 27 نقطة يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور. 

خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي. 

الأهلي والاتحاد السكندري الدوري الممتاز وسام أبو علي