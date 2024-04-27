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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وسام أبو علي يدخل تاريخ الأهلي الأفريقي في ليلة التأهل للنهائي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
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سجل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، أول أهدافه في دوري أبطال أفريقيا.


وأحرز أبو علي هدف الأهلي الثاني في شباك مازيمبي عند الدقيقة 83 من كرة عرضية أرسلها التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق.


وسجل اللاعب الفلسطيني، الهدف الرابع بقميص الأهلي بعدما أحرز 3 أهداف في الدوري المصري من بينها ثنائية في مرمى بلدية المحلة، وهدف في مرمى زد.


وكان الأهلي تقدم بهدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 68 من ضربة رأس من صناعة علي معلول أيضا قبل أن يختتم أكرم توفيق الثلاثية في الوقت بدل الضائع.
وانضم وسام أبو علي للأهلي، في يناير الماضي، قادما من سيريوس السويدي.

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في الكونغو الديمقراطية.

وسام أبو علي دوري أبطال أفريقيا الأهلي ومازيمبي الكونغولي