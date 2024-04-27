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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الترجي يقهر صن داونز ويضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الترجي التونسي
الترجي التونسي
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تأهل فريق الترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في عقر داره بهدف ليكرر الانتصار بنفس النتيجة التي حققها فريق باب سويقة في الذهاب بملعب رادس ويصعد للنهائي بنتيجة 2-0.

وضرب فريق الترجي التونسي موعدًا ناريًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي الذي تأهل على حساب مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة. 

كانت مباراة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي توقفت في الشوط الأول؛ بسبب هطول الأمطار بغزارة وظاهرتي الرعد والبرق التي تسببت في إيقاف اللقاء لفترة طويلة قبل أن يتم استئنافها مرة أخرى. 

أحرز هدف الترجي التونسي اللاعب رائد أبو شنيبة في الدقيقة 57.

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