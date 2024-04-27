للمرة الـ17 في تاريخه.. وزير الشباب يُهنئ الأهلي لصعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي وجماهيره بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه والخامسة على التوالي، بعد فوزه على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ليصبح مجموع المباراتين ٣ - ٠ لصالح النادي الأهلي.



كما قدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة، مشيدًا بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية وإصرارهم على تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية، متمنيًا التوفيق للفريق فى الدور النهائي للبطولة، متمنيًا أن يلحق فريق الزمالك بالاهلي في نهائي بطولة الكونفدرالية في مباراته أمام فريق دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي علي استاد بابا يارا الرياضي.

وكان النادي الأهلي قد تعادل ذهابًا تعادلًا سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد لوبومباشي مازيمبي، ويتطلع الأهلي إلى المضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال وإسعاد جماهيره، بعد تأهله للمباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي والـ17 في تاريخه.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في النصف الأخير من شهر مايو المقبل.

