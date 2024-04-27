بمشاركة أحمد حجازي.. هزيمة قاتلة لـ اتحاد جدة من الشباب

تلقى فريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، هزيمة قاتلة من نظيره الشباب بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب استاد الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك حجازي أساسيًا مع الاتحاد، وخاض اللقاء كاملًا، ولم يسجل أو يصنع أي هدف في المشاركة رقم 20 له على التوالي بشكل أساسي منذ ديسمبر الماضي في جميع البطولات.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني، افتتح حبيبو ديالو التهديف لصالح الشباب في الدقيقة 48 من صناعة يانيك كاراسكو.

وبعد مرور 10 دقائق، سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل للعميد، قبل أن يتلقى رفاق أحمد حجازي هدفين متتاليين في الوقت القاتل من المباراة.

أحرز كارلوس جونيور الهدف الثاني لفريق الليوث في الدقيقة 82، قبل أن يختتم مصعب الجوير الثلاثية في الدقيقة 90+10.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد اتحاد جدة عند 50 نقطة، يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة في المرتبة التاسعة.