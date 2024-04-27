كولر يتفوق على جوزيه في دوري أبطال أفريقيا

تمكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من تحطيم الرقم القياسي للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال إفريقيا بـ20 مباراة متتالية دون خسارة.

وقاد مارسيل كولر الأهلي للفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم يخسر الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في دوري الأبطال منذ الخسارة ضد صن داونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 14 انتصارًا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا محققا 12 فوز و7 تعادل وظل هذا الرقم صامدا حتى كسره مارسيل كولر في مباراة مازيمبي.

كما عادل المدير الفني السويسري مارسيل كولرالرقم القياسي في دوري أبطال أفريقيا المسجل باسم نادي الترجي التونسي، ليتساوى معه برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020، قبل أن يعود الأهلي اليوم ويعادل رقم الترجي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، وللمرة الـ17 تاريخيا ليضرب موعدا مع الترجي التونسي الذي تأهل إلى النهائي بعد الفوز على صن داونز ذهابا وإيابا بهدف لكل فريق.