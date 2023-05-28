رسميًا.. باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي للمرة 11 في تاريخه

توج فريق باريس سان جيرمان، مساء السبت، بلقب بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023 بشكل رسمي، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد تعادله مع مضيفه ستراسبورج بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دو لامينو، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة «ليج 1».

وسجل هدف البي إس جي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 59، بعدما استغل تمريرة بينية رائعة من زميله كيليان مبابي.

ونجح كيفين جاميرو في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده من الألقاب ببطولة الدوري الفرنسي إلى 11 لقبًا، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر المتوجين بالبطولة، ويليه في المركز الثاني فريق سانت إيتيان الذي فاز بالدوري الفرنسي 10 مرات.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 85 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وأصبح الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه لانس 4 نقاط قبل جولة واحدة نهاية الموسم الحالي بالمسابقة، فيما حصد ستراسبورج النقطة رقم 40 ليحتل بها المركز الخامس عشر.