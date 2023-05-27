خبير المناعة يحذر من حساسية الأتربة الموسمية وكيفية علاجها

يعاني بعض الأفراد من حساسية الأتربة الموسمية كنتيجة للتقلبات الجوية وتغير فصول السنة.

ويشير الدكتور مجدي بدران خبير المناعة والحساسية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريح خاص "البوابة نيوز "، عن أهم أسباب وأعراض وعلاج الحساسية الموسمية هي :

• ما أسباب تلك الحساسية :

• الغبار

• استنشاق الغبار في الرئتين

• ابتلاع الغبار

• ملامسة العين للغبار.

• ملامسة الجلد للغبار

• التعرض لحبوب اللقاح

• التعرض للأتربة

• الرياح المحملة بالرمال والأتربة تسبب باقة من أمراض الحساسية والعديد من المشاكل الصحية، خاصة في ذوى الاستعداد الوراثي للحساسيات.

• تراكم الأتربة في المنازل يزيد من الحساسية ضد حشرة الفراش السبب الأول للحساسية في العالم، كما تتراكم الأتربة الناعمة داخل المباني والسيارات.

• أضرار استنشاق الهواء المحمل بالأتربة

• الإصابة بالالتهابات التنفسية بدءًا من الأنف ومرورا بالحلق والقصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئة.

• الإصابة بحساسية الأنف أو الصدر أو الجلد، وقصور في الدورة الدموية.

• تلوث الهواء بالأتربة يعوق اكتمال نمو الرئتين، كما ينقص كفاءة الرئتين الوظيفية فيما بعد.

• يضر 40 نوعا من الخلايا في الجهاز التنفسي، ويزيد من فرص إصابة المواليد بالالتهابات التنفسية خاصة الالتهاب الرئوي.

• الإصابة المبكرة بحساسية الصدر أو الأنف أو الجلد بدءا من السنة الأولى من العمر، كما يزيد من معدلات الأزمات الربوية.

• الأتربة قد تؤدي إلى إصابة الأشخاص بالفطريات التي تسبب 80 نوعا من الحساسيات الفطرية سواء في الجيوب الأنفية أو الصدر أو العين أو تجعل الشخص عصبيا، أو أن يقل الأداء بشكل عام نتيجة تأثيرها على الخلايا العصبية.

• الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الحساسية الموسمية :

1-مرضى الربو والحساسية.

2-ناقصى المناعة.

3- المسنون.

4- ‏الرضع.

5-‏الأطفال.

6- الحوامل

7-‏المدخنون.

8-مرضى ‏قصور الغدة الدرقية.

9-مرضى السكر.

أعراض حساسية العين الموسمية:

1- تورم الجفون

2- حكة العين

3-زيادة الدموع

4- افرازات مخاطية



• أعراض حساسية الجلد الموسمية



o حكة - احمرار - تورم – بثور في الجلد

o تفاقم أعراض الحساسية الجلدية الموجودة من قبل

o الأرتيكاريا

o الإكزيما

• طرق الوقاية



• تجنب الأتربة قدر المستطاع

• عدم مغادرة المنزل خلال الأجواء التي تشهد تقلب الطقس خاصة مع هبوب الرياح العاتية والعواصف المثيرة للرمال والأتربة

• تغيير الملابس التي تستخدم خارج المنزل وغسلها

• الاستحمام فور العودة للمنزل

• غسل الوجه واليدين فور الوصول للعمل أو مقر الدراسة

• تجنب نشر الملابس المغسولة خارج المنزل؛ لتجن تجمع الأتربة وحبوب اللقاح على الملابس والأغطية والفوط

• ارتداء كمام طبية جديدة حال الخروج من المنزل وتغييرها كل 4 ساعات

• مسح الأسطح التي يتعدد لمسها كل ساعة بمطهر طبى

• تنظيف الأرضيات بمكنسة كهربائية ثم مسحها بمحلول الكلور المخفف 10%

• الغرغرة وغسل الأنف بمحلول ملحي معقم

• تغطية أجهزة التكييف.

• إحكام غلق النوافذ والأبواب

• الالتزام بعلاج الحساسية الموصوف من الطبيب لمعالج

• تناول أدوية علاج الحساسيات خاصة الوقائية التى تباعد بين فترات حدوث أزمات تحسسية

• تجنب فرك العين والأنف

• التخلي عن العدسات اللاصقة وقت هبوب العواصف الترابية

• تجنب التدخين الذى يقلل المناعة، ويشل أو يدمر الأهداب التنفسية المنوط بها حماية مجرى الهواء داخل الجهاز التنفسى

• شرب الماء والسوائل وشاى الأعشاب الطبيعية.

