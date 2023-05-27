برقية شكر من سفارة كولومبيا لرئيس جامعة المنيا

بعث فيليبي ألبارادو جايتان مستشار الوزير لشئون سفارة كولومبيا بالقاهرة، برقية شكر للدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، على إثر الدعوة التى تلقاها لزيارة الجامعة، حيث جاء في نص البرقية:

“أن زيارة جامعتكم العريقة كانت مبعث سرور لنا وكذا الموضوعات المهمة التي تم مناقشتها على هامش اللقاء، والتي تناولت علم المصريات، ومحافظة المنيا كموقع أثري سياحي بالغ الأهمية، مؤكدين أن توسيع وتقوية أواصر التعاون بين جامعة المنيا، وجامعة كولومبيا يعد هدفًا رئيسيًا لنا”.

وتابع: "كما ننتهز الفرصة للتعبير عن بالغ تقديرنا، وأنه من دواعي سرورنا تكرار مثل هذه الزيارة مرة أخرى على أن تقوم بها سعادة سفيرة كولومبيا بالقاهرة، أنا ميلينا مونيوت دي جابيريا لجامعتكم الموقرة وللأماكن البارزة بمحافظة المنيا".

وأعرب رئيس الجامعة، عن اعتزازه بزيارة سيادته جامعة المنيا، مشيدًا بعمق العلاقة التي تربط البلدين بالتوازي مع جهود الدولة المصرية في نمو حجم التبادل التجاري بين مصر وكولومبيا خلال الأربعة أعوام الأخيرة.

وأكد، رغبته في تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والثقافي المشترك بين الجامعة والجامعات الكولومبية، وإمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مستقبلية مع الجامعة، ودعم نقل الخبرات العلمية وتوطيد العلاقات عن طريق تبادل زيارات الأساتذة والطلاب بين جامعة المنيا والجامعات الكولومبية.