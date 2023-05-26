إثيوبيا.. بدء عملية تسريح قوات تيغراي

بدأ اليوم الجمعة تسريح قوات تيجراي، و"ذلك تطبيقا لمرحلة جديدة من اتفاق السلام المبرم بين الحكومة الإثيوبية وسلطات قوات تيجراي في المنطقة الواقعة شمالي البلاد"، بحسب وسائل إعلام قريبة من المعسكرين.

وأفادت محطة "تيجراي تي في"، التلفزيون الرسمي في تيجراي، أن عملية "تسريح قوات الدفاع عن تيجراي بصدد الانطلاق"، وسيتم "نقل المقاتلين" إلى مواقع أخرى "اعتبارا من 26 أيار 2023"، وذلك نقلا عن "بعثة الاتحاد الإفريقي للرصد والتحقق والامتثال" المكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق المبرم في بريتوريا في الثاني من تشرين الثاني.

كما أفادت محطة "فانا بي سي" التلفزيونية المقربة من "حزب الازدهار" بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد، أن "المرحلة الأولى من برنامج إعادة دمج وتأهيل المقاتلين السابقين" في تيجراي "انطلقت رسميا" الجمعة في ضواحي ميكيلي، العاصمة الإقليمية لتيجراي، بحضور بعثة الاتحاد الإفريقي للرصد والتحقق والامتثال.

وأوردت المحطة نقلا عن الجنرال ديربي ميكوريا، نائب رئيس المفوضية الوطنية لإعادة الدمج التي أنشأتها الحكومة الفدرالية بعد التوصل إلى وقف الأعمال العدائية، قوله متوجها إلى المقاتلين: "اغتنموا الفرصة التي يتيحها هذا السلام من أجل تغيير حياتكم والمشاركة في تنمية المنطقة وإثيوبيا ككل".

كذلك، نقلت المحطة عن ممثل قوات تيجراي الجنرال ميغبي هايلي قوله: "عندما تستكملون برنامج إعادة الدمج وتندمجون مجددا في المجتمع، يحب أن تكونوا قوة تنمية وسلام".