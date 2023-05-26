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الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

مران الاهلي
مران الاهلي
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد أشرف.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي افشة، أحمد قندوسي، احمد عبدالقادر

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: رامي ربيعة، محمود كهربا، برونو سافيو، محمد عبدالمنعم، طاهر محمد طاهر، محمد فخري، احمد نبيل كوكا، مصطفى مخلوف، كريم الدبيس.

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