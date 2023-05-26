مأدبة عشاء على شرف البابا تواضروس في ڤيينا

أقامت إيبارشية النمسا والقطاع الألماني بسويسرا، مأدبة عشاء على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى دير القديس الأنبا أنطونيوس بالعاصمة النمسوية ڤيينا.

حضر المأدبة السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية، والسيدة حرمه، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والسفير محمد البحيري القنصل المصري العام بالنمسا والسيدة حرمه، كما حضر من أحبار الكنيسة، إلى جانب الأنبا جابرييل أسقف الإيبارشية، الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، وعدد من أراخنة الكنيسة القبطية بالنمسا.



تخللت الأمسية كلمات المحبة والود عن الجالية المصرية في النمسا، ثم التُقطت بعض الصور التذكارية.