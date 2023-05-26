وزير الدفاع الياباني يجتمع بنظيره الأمريكي في طوكيو الاسبوع المقبل

الجمعة 26/مايو/2023 - 10:35 ص

أعلن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أنه سيعقد محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في طوكيو في الأول من يونيو المقبل.

وأوضح هامادا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ - أن المحادثات ستتناول التدابير الملموسة لتعزيز الردع وقدرات الرد للتحالف الياباني-الأمريكي.

وأشار هامادا إلى أنه سيتم عقد محادثات مفصلة بشأن الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اجتماع "اثنين زائد اثنين" الذي عقد في واشنطن في شهر يناير الماضي بين وزراء دفاع وخارجية البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة أوستن إلى اليابان ستكون الأولى منذ شهر مارس عام 2021.