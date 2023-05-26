ads
الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الياباني يجتمع بنظيره الأمريكي في طوكيو الاسبوع المقبل

لويد أوستن
لويد أوستن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أنه سيعقد محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في طوكيو في الأول من يونيو المقبل.

وأوضح هامادا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ - أن المحادثات  ستتناول التدابير الملموسة لتعزيز الردع وقدرات الرد للتحالف الياباني-الأمريكي.
وأشار هامادا إلى أنه سيتم عقد محادثات مفصلة بشأن الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اجتماع "اثنين زائد اثنين" الذي عقد في واشنطن في شهر يناير الماضي بين وزراء دفاع وخارجية البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة أوستن إلى اليابان ستكون الأولى منذ شهر مارس عام 2021.

اليابان طوكيو أمريكا