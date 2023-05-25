غلق كلي بمحور ٢٦ يوليو بالاتجاهين لإزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل

أعلنت محافظة الجيزة أنه في اطار تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر) والقيام بالاعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم ازالة كبارى المشاه.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الامر يستلزم إجراء غلق كلى بمحور ٢٦ يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاه الأول الكائن الاتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل نظرًا لوقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق وذلك لمدة يوم واحد فقط) ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٦ حتى الساعة ١٢ ظهرًا.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية مع الشركات المنفذة لإزالة اي معوقات وسرعه الانتهاء من الاعمال.

لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتجهيز التحويلة المرورية الآتية:-

اولًا: الإتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادي الزمالك وكوبرى ١٥ مايو

١ - حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته.

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة اخري الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا الى كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين.

ثانيًا: الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبری ١٥ مایو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:-

۱ - حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا الى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.