نصف نهائي الشامبيونزليج.. ثلاثي هجومي متوقع لسان جيرمان أمام بوروسيا

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى، وذلك على ملعب "بارك دى برانس"، ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وانتهى لقاء الذهاب الذي جمع بينهما على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، بفوز فريق بوروسيا دورتموند بهدف نظيف على أرضه ووسط جماهيره، سجله اللاعب نيكلاس فولكروغ فى الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع أن يخوض فريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، بيريرا، نونو مينديز.

خط الوسط: زائير إيمري، فيتينها، فابيان رويز.

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، باركولا.

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسى لأن يكون أول فريق في تاريخ البطولة يصل للمباراة النهائية بعد الخسارة في مباراتي الذهاب بدور الثمانية والدور قبل النهائي، بعد أن قلب تأخره في مباراة دور الثمانية أمام برشلونة.

ويعتبر خط دفاع باريس نقطة ضعفا بالنسبة له فى الآونة الأخيرة، بعدما فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية في كل المسابقات.

وفى نفس الأمر فى خط الهجوم الذى يعانى، حيث أنه حقق 3 انتصارات فقط في آخر 8 مواجهات أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء".

بينما يعول سان جيرمان فى هذه المباراة على أمر إيجابي، وهو أنه منذ بداية الدوري تمكن من تسجيل الأهداف في المباريات التي أقيمت على أرضه.