برلماني: أبرز ما يميز الحوار الوطني تنوع الآراء ومشاركة الأطياف كلها

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أبرز ما يميز الحوار الوطني هو تنوع الآراء، إذ أن كل الأطياف والأفكار مشاركة فيه، والكل مجمع أن مصر في ظروف اقتصادية صعبة وأن الحماية المجتمعية جزء مهم من الموازنة العامة للدولة والمبادرات التي تقوم بها الدولة.

وأضاف «القط»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني هذا المثلث يسمى مثلث التنمية، واليوم اكتملت المشاركة الخاصة به عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2022 عام المجتمع المدني فأصبح هناك ترابط وتكاتف بين المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

ولفت إلى أنه بفضل تعديل قانون الجمعيات الأهلية أصبحت هذه الجمعيات تستطيع ممارسة عملها بطريقة أفضل، ويجب العمل على تفعيل إيجاد فرص العمل أو آليات الحياة التي تجعلهم يتخرجوا من أسفل الحماية المجتمعية.

وتابع: «الهدف لا يكون الحماية الاجتماعية، لكن الدعم إلى حين إيجاد أسلوب حياة تجعله يستمر، ولا يعيش طوال الوقت تحت مظلة الحماية المجتمعية وهو أحد المحاور المهمة في النقاش».



