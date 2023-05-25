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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس: الصعود هو الحدث الأهم الذي يلي القيامة مباشرة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، جموع الأقباط حول العالم ، بحلول عيد الصعود المجيد ، وبهذه المناسبة نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، تحت عنوان يوميات الفرح لقداسة البابا تواضروس، بأن الصعود هو الحدث الأهم الذي يلي القيامة مباشرة .

واضاف عبر ما نشر، بأن قبل الصعود ، كان الرب يعد أذهاننا لملكوت السموات ، يعالج الضعف البشري .

وتابع : وقت الصعود أراد السيد المسيح أن يعلمنا أنه لا مجد بلا ألم .

واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني خلال منشور المركز الإعلامي ، اما بعد الصعود نلنا بركات عديدة .. صرنا ندرك أن حياتنا الأرضية رحلة قصيرة نعد فيها أنفسنا لمسكننا الأبدي ..

قام من الأموات .. صعد إلي السموات 

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

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قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عيد الصعود المجيد القيامة السيد المسيح