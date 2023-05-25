أعلنت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن اندلاع حريق في إحدى الشرفات بمبنى وزارة الدفاع الروسية وسط موسكو، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية .

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن نظام كييف هاجم السفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية بسفن مسيرة في منطقة مضيق البوسفور، مشيرة إلى أن طاقم السفينة صد الهجوم بنجاح.

وأضافت الوزارة وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية "أن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للهجوم بواسطة ثلاثة زوارق سريعة مسيرة، على سفينة إيفان خورس التابعة لأسطول البحر الأسود.