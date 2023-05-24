رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة الأعمال الجارية بمشروعات إسكان جنه للوقوف على نسب الانجاز والالتزام بالبرنامج الزمني لأعمال تنسيق الموقع ولإنتهاء أعمال المرافق والاتصالات والغاز وتجهيز المسطحات لأعمال الزراعة ،فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و المهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية بالمدن الجديدةوطبقا لخطة العمل والتنسيق بين جهاز الاشراف والشركات العاملة بالموقع جارى الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية للطرق الداخلية بموقع ٥٩ عماره اسكان جنه بالمجاورة ٣٣ بالحى السادس .

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ووجه طاقم الاشراف والشركة المنفذه بالالتزام التام بجودة الأعمال طبقا لاصول الصناعية والمواصفات والبرنامج الزمنى مع المحافظة على أعمال المرافق المنفذ بالموقع.

وقال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ،انه قامت لجنه الخلسة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة و الادارات المعنية بشن حملة مكبره لضبط وصلات المياه الغير قانونيه الخلسة والتى يلجأ إليها البعض هروبا من اتباع الإجراءات المنظمة فى هذا الشأن وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات اصفرت الحملة عن ضبط عدد ١٧ وصلة خلسة بالمنطقه المركزيه والمنطقة الصناعيه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوصلات ودفع الغرامات الفوريه وإيقاف التعامل على المنشأه لحين توفيق الأوضاع،فى إطار توجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتعظيم الاستفادة من مشروعات المياه والصرف الصحى والتصدى بكل حزم لسرقة وصلات المياه الغير قانونيه واتخاذ الأجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وأكد على ضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات لأن هذه الوصلات تمثل عبئا على الشبكة ومواردها وان جهاز المدينة لن يتوانى فى استرداد حق الدوله والتصدى بكل حزم لتلك المخالفات.