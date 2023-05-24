برلماني يحذر من ارتفاع سعر كيلو اللحوم لـ 500 جنيه فى عيد الأضحى

حذر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الارتفاعات الجنونية فى أسعار اللحوم وبشكل مبالغ فيه حيث تتحرك أسعار الأضاحي واللحوم بشكل شبه يومي وكل طرف يحمل الآخر المسئولية فالتجار يحصرون الأزمة فى زيادة تكلفة النقل وكل شيء مرتبط بالصناعة بخلاف الأعلاف.

وأضاف شمس الدين، أن المواطنين يعانون من انفلات الأسعار، مؤكداً أنها مسئولية حكومية بامتياز بينما وزارة التموين تتمسك بآليات العرض والطلب وحق التاجر والجزار في وضع الأسعار المناسبة لهم وتحصر مسئوليتها فى مراقبة الجودة والبيع بالسعر المعلن.

وتوقع " شمس الدين " فى طلب إحاطة تقدم بها إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية من أن الاستمرار فى ارتفاع اللحوم بهذه الصورة سيؤدى إلى اقتراب سعر كيلو اللحوم الحمراء إلى ما يقارب 500 جنيه خلال عيد الأضحى المبارك بعد أن ارتفع سعر الكيلو حالياً لأكثر من 300 جنيه فى بعض المناطق

وقال النائب السيد شمس الدين إن العاملين فى قطاع الثروة الحيوانية يؤكدون إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يرجع لعدد من الأسباب على رأسها قلة المعروض فى الأسواق من اللحوم بعد أن وصل سعر العجل الصغير إلى 70 ألف جنيه وأكثر، بعد أن كان سعره لا يزيد على 30 ألف جنيه.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف وكذلك أسعار الدولار والسولار وبالتبعية ارتفاع تكلفة نقل اللحوم مؤكداً أن كل هذه الزيادات يتحملها المستهلك فى النهاية.

وأكد النائب السيد شمس الدين أن الارتفاع الشديد فى أسعار اللحوم أثر بالسلب على حجز لحوم الأضاحى خاصة أن المجازر كانت تتلقى طلبات الحجز من الجزارين قبل عيد الأضحى بحوالى شهرين أو أكثر ولكن بسبب ارتفاع الأسعار لم يقم أي من الجزارين حتى الآن بالحجز على خلفية الترددات التى يشهدها سعر الدولار وعدم ثباته ولا سيما أن بعض الجزارين يلجأون لحجز لحوم العجول المستوردة.

وأوضح أن الحل يكمن فى تدخل الحكومة وحل مشكلة الأعلاف عن طريق تخفيض قيمة الجمارك، أو توفير الأعلاف فى المعارض الزراعية، وتمكين المربين وبخاصة صغارهم من الإنتاج، ولا يقتصر ذلك على أعلاف الماشية من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام فقط، بل يجب أن تشمل أعلاف الدواجن أيضًا مطالباً من الحكومة سرعة التحرك لوقف جنون أسعار اللحوم.

وتساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : لماذا لا تتدخل الحكومة بتحديد الاسعار الحقيقية للحوم الحمراء مع وضع هامش ربح مناسب للمربين والتجار والجزارين حتى يصل سعر الكيلو من اللحوم باسعاره الحقيقية للمستهلك النهائى ؟ ولماذا لاتتدخل الحكومة للتوسع فى زراعات الاعلاف وانشاء المزيد من مصانع الاعلاف لتوفيرها باسعار مخفضة ؟.

وطالب من رئيس مجلس النواب إحاطة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والرى والشئون الاقتصادية واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية للرد على تساؤلاته.



