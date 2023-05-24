رئيس وزراء أستراليا: افتتاح قنصلية عامة جديدة في مدينة بنجالورو الهندية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، افتتاح قنصلية عامة جديدة لبلاده في مدينة بنجالورو الهندية.

وقال ألبانيز، حسبما أوردت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، إن افتتاح القنصلية الجديدة سيساعد في ربط الشركات الأُسترالية بالنظام البيئي الرقمي والابتكاري المزدهر في الهند، معربا عن ترحيبه بخطط نيودلهي لإنشاء قنصلية عامة في مدينة بريزبن.

وأضاف أن القنصلية الجديدة هي الكيان الدبلوماسي الخامس لأستراليا في الهند، مؤكدا تطلعه إلى زيارة الهند في سبتمبر القادم لحضور قمة مجموعة العشرين.

وأشار رئيس الوزراء الأسترالي إلى أن اجتماعه مع نظيره الهندي في مدينة سيدني، خلال زيارته الحالية للبلاد، يعد سادس لقاء يجمعهما خلال عام.

كان رئيس الوزراء الهندي قد وصل أمس الثلاثاء إلى مدينة سيدني في ثاني زيارة له لأستراليا منذ توليه هذا المنصب، وذلك بهدف توثيق العلاقات الدفاعية والأمنية الثنائية مع تنامي نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.