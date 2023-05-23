تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 16,694.45 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3,024.23 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 19,892.58 نقطة.

وهبط أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.42%، مسجلا 6,981.98 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.14% وصولا لمستوى 2,726.8 نقطة.

وصعد مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3,013.38 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الأخر بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4,546.16 نقطة.