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الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اعتماد لائحة برنامج بكالوريوس إدارة السياحة الاجتماعية الميسرة بجامعة الفيوم

جانب من الأجتماع
جانب من الأجتماع
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 عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، بجلسته رقم 199 برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور أعضاء المجلس الموقرين وذلك اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.
 صرح الدكتور محمد فاروق الخبيري أنه تم المصادقة على محضر المجلس السابق ، وأشار إلى أن المجلس ناقش قرار مجلسي كلية الخدمة الإجتماعية والسياحة والفنادق بخصوص الموافقة على إعتماد لائحة برنامج بكالوريوس إدارة السياحة الاجتماعية الميسرة وهو برنامج بيني لكليتي السياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية.
كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة باللوائح الداخلية للكليات .

اعتماد لائحة برنامج بكالوريوس إدارة السياحة الأجتماعية الميسرة جامعة الفيوم شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم