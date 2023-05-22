الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على السـواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد الاثنين نشاط للرياح علي السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من شمال محافظة البحر الاحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى علي فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 والصغري 18 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 23 ،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25 درجة .