ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المؤبد لحمزة زوبع و13 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم على حمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان".

قضت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع و13 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة.

وكشف أمر الإحالة عن أن كلًا من حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، أنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 نشروا أخبارًا كاذبة داخل مصر وخارجها ضد أمن المواطنين، وتضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

اخبار كاذبة التجمع الخامس الدائرة الأولي إرهاب السجن المشدد 15 سنة السجن المؤبد اللجنة الاعلامية أمن الدولة العليا بالسجن المشدد تنظيم الاخوان بمجمع محاكم بدر بالسجن المؤبد حمزة زوبع لجنة الإعلام مجمع محاكم بدر نشر أخبار كاذبة معاقبة 3 متهمين أخبار ا كاذبة