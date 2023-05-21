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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سقوط باخموت بعد 15 شهرا من المعارك .. وزيلينسكي: المدينة في قلوبنا

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي
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عرضت فضائية “يورونيوز”، مقطع فيديو لمدينة باخموت وهي في حالة خراب تام ، بعد معركة دامية استمرت قرابة 15 شهراً شنها عناصر مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، بدعم من القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن القوات الروسية دمّرت مدينة باخموت بالكامل، وأضاف: "لم يتبق منها شيء".

وقُبيل لقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن في اليابان، لم يحسم زيلينسكي الجواب على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم أم أن روسيا قد سيطرت على المدينة، بل قال: "يجب أن تفهموا أنه لم يتبق شيء هناك"، مؤكداً: "اليوم، باخموت باقية في قلوبنا فقط".

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