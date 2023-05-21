الزمالك يسعى لتجهيز بديل «أوسوريو» بعد شكوى اللاعبين

دخل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، والمدير الفني لأهلي جدة السعودي الحالي، دائرة اهتمامات الزمالك، لبحث إمكانية عودته للدوري المصري، خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي لم تناسب طريقته أبناء القلعة البيضاء.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للزمالك، أن لاعبي الفريق اشتكوا من طريقة لعب المدير الفني وأنهم لا يستوعبونها، خاصة أن أحد اللاعبين وصف طريقة تدريبه بأنها غريبة للغاية، وطالب لاعبو الفريق بتقليل الحمل البدني في التدريبات بعدما جاء بنتائج عكسية في المباريات الأخيرة.

شكوى الكولومبي، لم تقتصر على لاعبي الفريق فقط، بل امتدت للجهاز المعاون المصري، بعدما اشتكيا مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي، من تجاهل المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لهما، وظهر ذلك في الاعتراض على التشكيل الذي أعلنه أمام الإسماعيلي خلال المحاضرة الأخيرة في فندق المعسكر قبل التوجه لأرض الملعب، وأبلغوا لجنة الكرة داخل النادي بالشكوى.

وجاء في شكوى الجهاز المعاون المصري، اعتراضهم على تغير مركز أكثر من لاعب، خاصة حسام عبد المجيد بعدما قام المدير الفني بالدفع به في مركز خط الوسط المدافع خلال مواجهة الإسماعيلي. وينفذ المدرب الكولومبي طريقة جديدة على الكرة المصرية، بالرسم التكتيكي ٣-٣-٣-١، لكنها لم تلق استحسان الجمهور والنقاد الرياضيين، والذين يعتبرونها بها العديد من الجوانب السلبية خاصة على الشق الدفاعي.

واستقبل دفاع الزمالك ٦ أهداف، خلال ٥ مباريات تحت قيادة «أوسوريو»، وسجل هجوم الأبيض ٧ أهداف، وحقق الانتصار في ٣ مباريات وتلقى هزيمة وتعادلا في أخرى، منذ تولي قيادة الفريق في أبريل الماضي بعقد يمتد لموسم ونصف.

على صعيد آخر، استطلع أعضاء مجلس إدارة الزمالك، موقف «موسيماني»، من العودة للدوري المصري وهو ما أكدته وسائل إعلام جنوب أفريقية، والتي أشارت إلى أن موسيماني، تحت أنظار كل من الوداد والرجاء المغربيين، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وأحد الفرق السعودية بالإضافة إلى عرض الزمالك، والذي أكده محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، بوجود مفاوضات من الزمالك مع وكيل بيتسو في القاهرة.

ولم يُبد «موسيماني»، مانعًا في العودة للدوري المصري من بوابة الزمالك، بعد تلبية متطلباته المادية والتعاقدية، وتشير التقارير إلى اقتراب «موسيماني» من الرحيل عن أهلي جدة بنهاية الموسم الحالي بعد قيادة الفريق للعودة إلى الدوري السعودي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية، غدًا الإثنين، في لقاء مؤجل لحساب الجولة ٢٩ من مسابقة الدوري المصري، ويأتي الفارس الأبيض في المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد ٤٦ نقطة، فيما يأتي الداخلية في المركز السادس عشر برصيد ٢٧ نقطة.