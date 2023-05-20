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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رحلة عبر الزمن بالمركز الثقافي الإسباني توثقها رانيا علّام

معرض شريط
معرض شريط
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يفتتح معهد ثربانتس بالقاهرة «المركز الثقافي الإسباني»، غدا الأحد، معرض «شريط»، الذي يضم لوحات وتصميمات للفنانة المصرية رانيا علام، مُستوحاة من ربط التكنولوجيا بالأجهزة، والأثاث، والأدوات التي اشتمل عليها مقر المركز الثقافي الإسباني السابق بالقاهرة خلال الفترة من ١٩٥٩ حتى ٢٠١٦.

يضم معرض«شريط» تسع لوحات ورسوما بأحجام وتقنيات مختلفة تُخلِّد المقتنيات الثمينة للمركز الثقافي الإسباني بمقره القديم على مدى ستة عقود؛ من مُشغِّلات الصوت، وأجهزة عرض الفيديو، وأجهزة التسجيل التي استخدمها آلاف الطلاب المصريين في رحلة تعلم اللغة الإسبانية.

يروي معرض«شريط» قصة المبنى- الكائن بشارع عدلي بوسط القاهرة- الذي احتضن بدايات المركز الثقافي الإسباني وقد تحول فيما بعد إلى معهد ثربانتس، حيث درس الآلاف من طلاب المعهد. 

استضاف المبنى دورات لغة، ومؤتمرات، وندوات، وعروض سينمائية، ومُختلف الأنشطة الثقافية والأكاديمية الناطقة بالإسبانية داخل مصر منذ عام ١٩٥٩، وحتى افتتاح المقر الجديد بالدقي.

يمثل المعرض أيضاً تكريماً لجميع الذين تعلموا كلماتهم الإسبانية الأولى بالمقر القديم باستخدام الأجهزة القديمة على مدى نحو ستة عقود.

أكدت رانيا علام، في وصفها لتجربة إنتاج الأعمال الفنية لمعرض شريط: ان «هذه المقتنيات مصدر إلهام هائل، كما أنها تمثل رحلة عبر الزمن».

المركز الثقافي الإسباني معرض شريط