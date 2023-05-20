«أكسس» تطلق منصة مدفوعات إلكترونية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت شركة«أكسس»، منصة المدفوعات الالكترونية لتمكين الشركات الصغيرة، عن بدء تفعيل خدماتها في السوق المصري بالتعاون مع شركة فيزا، وذلك بعد حصولها على موافقة من البنك المركزي المصري لإطلاق محفظة أكسس باي«axisPay»، لتقدم بديلاً مصرفياً رقميًا للشركات الصغيرة وموظفيها.

وتهدف أكسس، من خلال رقمنة كشوف المرتبات، إلى مساعدة ما يصل إلى ٨ ملايين شركة صغيرة ومتناهية الصغر في إرسال رواتب إلى ٢٠ مليون موظف على الفور من خلال منصة أكسس على محفظة أكسس باي «axisPay» للموظفين، حيث تتمكن الشركات الصغيرةعبر المنصة- من تنظيم مدفوعاتها رقميًا من خلال إرسال الرواتب، سداد المصروفات، إدارة السلف لموظفيهم والدفع لمورديهم إلى أي محفظة هاتف محمول في مصر لحظيًا. كما تمكِّن محفظة أكسس باي«axisPay» الموظفين من الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية، مثل إرسال الأموال وطلبها من أي محفظة هاتف محمول في مصر، دفع الفواتير، التسوق عبر الإنترنت باستخدام بطاقة فيزا الأونلاين، ورمز الاستجابة السريعة QR Code للدفع.

صرح جاك ماركو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكسس، بأن الشركات الصغيرة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث تساهم بنسبة ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي المصري. ورغم ذلك، لا يزال أكثر من ٥٠٪ من هذه الشركات لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، مما يجعلهم يعتمدون على النقد بشكل كبير، وهو ما يؤثر على قدرتهم على إدارة أعمالهم وتنميتها بشكل فعال.

وأضاف:«نسعى للمساهمة في استراتيجية الشمول المالي للدولة من خلال تزويد الشركات الصغيرة ببديل مصرفي رقمي لإدارة أعمالهم وتنميتها، حيث بدأت(أكسس) برقمنة كشوف المرتبات علي محفظة الهاتف المحمول الحاصلة علي موافقة من البنك المركزي المصري، حتى نصبح منصة مصرفية رقمية شاملة لجميع احتياجات الشركات الصغيرة».

وفي ذات السياق، صرَّح هاني السنباطي، المؤسس المشارك والشريك المنتدب لصندوق سواري فينتشرز، وهو صندوق رائد لرأس المال الاستثماري يحظى بدعم من أكبر البنوك المصرية، وهو من أحد المستثمرين في شركة أكسس «axis»، قائلًا: "نؤمن بقدرة أكسس على دفع الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي حيث تتميز الشركة بفريق محترف من الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية يعملون على بناء منصة مدفوعات رقمية على مستوى عالمي للشركات الصغيرة. لذا، يسعدنا أن نكون جزءًا من رحلتهم وندعم رؤيتهم في تمكين ملايين الشركات الصغيرة في مصر وخارجها".

قالت ملاك البابا، مدير عام شركة فيزا مصر: ستتيح شراكتنا مع أكسس«axis» تجربة مستخدم متميزة لعملائنا عبر تمكينهم من إجراء مدفوعاتهم رقميًا والوصول إليها لحظيًا، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية العالمية المؤمنة للمدفوعات من فيزا وإمكاناتها المتطورة لمنع الاحتيال.