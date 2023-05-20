فيديو.. الهضبة وحكيم وقمر يحيون حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

حرص كوكبة من نجوم الفن على حضور حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، نبيلة، والذي اقيم بأحد الفنادق الكبرى مساء أمس الجمعة.

حضر حفل الزفاف عددمن نجوم الوسط الفنى والإعلامى أبرزهم أحمد زاهر، الفنان إيهاب توفيق، المخرج محمد سامى وزوجته الفنانة مى عمر، المطرب عمرو دياب، الفنان محمد فؤاد، الفنان مصطفى قمر، الإعلامية منى الشاذلى، أكرم حسنى، أحمد سعد، عزيز الشافعى.

يشار أن الفنان حميد الشاعرى قد شارك المطرب هشام عباس والفنان أكرم حسنى أغنية "السهر والانبساط" التى تم طرحها الفتره الماضية بطريقة الفيديو كليب وحققت نجاحًا كبيرًا، كلمات أكرم حسنى، وألحان مصطفى العسال وأخرج الكليب المخرج هادى الباجورى.