ضبط 65 كيلو مخدرات بحوزة 9 أشخاص بمناطق متفرقة بالقاهرة (صور)

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على 65 كيلو حشيش واستروكس وهيروين بحوزة 9 أشخاص.



تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة ملكهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).



كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرام- كمية من جوهر الحشيش المخدر – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- هاتف محمول – مبلغ مالي).



وفي المرج تم ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارتين "قيادة أحدهم"، وبحوزتهم (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالي – 5 هواتف محمول)، وتم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة").



ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (125 كيسا من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12,500 كيلو جرام- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).



كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة "ملك أحد أصدقائه" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (417 كيسا لمخدر الحشيش وزنت 41,700 كيلو جرام- هاتف محمول).



بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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