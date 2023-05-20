وزير المالية الأسبق يعدد أهداف الحوار الوطني

قال أحمد جلال وزير المالية الأسبق مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنّ هناك أكثر من هدف على مستوى الحوار الوطني، مثل لقاء المتحاورين المختلفين في الاتجاهات السياسية، وبالتالي فإن هذا الحوار منح الأطراف الفاعلة المختلفة في هذا المجتمع فرصة للتعبير عن نفسها، والهدف الآخر هو أن خروج المتحاورين بشيء مفيد للمجتمع.

وأضاف "جلال"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية : "ما حدث في الجلسة الأولى من المحور الاجتماعي في مسألة العدالة الاجتماعية نفذ الشرط الأول أكثر من الشرط الثاني، فقد كانت الأحزاب والمؤسسات المدنية والحخكومة وغيرها وأطراف العملية السياسية بالكامل كانت لديهم فرصة كاملة للتعبير عن رأيهم بشكل كامل".

وتابع وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي، أنّ الجزء الثاني لم يتحقق بشكل متكامل، عدد الأفكار التي تم طرحها كثيرة وجيدة جدا، ولكن لم تكن هناك أشياء واضحة تم الاتفاق عليها وهو ما يلقي بأعباء كبيرة على المقررين والمقررين المساعدين: "هيكون عندنها menu للحلول، وبالتالي فإن ما طُرح على المائدة أمام المقرر والمقرر المساعد لفرزه كثير وأخشى من حالة التخمة".

