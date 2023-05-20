رئيس وزراء اليابان يعقد محادثات ثنائية منفصلة مع زعماء الهند وإندونيسيا على هامش قمة السبع

السبت 20/مايو/2023 - 10:53 ص

عقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم /السبت/ محادثات ثنائية منفصلة مع نظيره الهندي ناريندرا مودي والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على هامش قمة مجموعة السبع التي تتواصل فعالياتها في مدينة "هيروشيما" اليابانية لليوم الثاني.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن رئيس الوزراء الياباني - الذي تترأس بلاده مجموعة السبع - ونظيره الهندي، الذي يرأس مجموعة العشرين، اتفقا خلال اجتماعهما اليوم على العمل معا لمعالجة التحديات العالمية.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أوضح كيشيدا لنظيره الهندي أنه يتعين احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة مثل سيادة ووحدة الأراضي، وأنه لا ينبغي التسامح مع أي تغيير أحادي الجانب للوضع القائم بالقوة، كما اتفقا على العمل معا لتحقيق السلام، وتبادلا وجهات النظر حول الحاجة إلى أن تتكاتف مجموعة واسعة من الشركاء لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، عقد كيشيدا محادثات ثنائية مع الرئيس الإندونيسي، واتفقا على أهمية الدفاع عن حرية وانفتاح النظام الدولي المبني على القواعد، وأكدا أن البلدين سيعملان معا من أجل حل الوضع في ميانمار.

كان رئيس الوزراء الياباني رحب بزعماء ثمانية بلدان إضافية تمت دعوتها إلى محادثات قمة السبع وهي الهند وإندونيسيا وأستراليا وكوريا الجنوبية والبرازيل وفيتنام وجزر كوك وجزر القمر‎.