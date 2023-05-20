اللواء سيف الإسلام عبد الباري لـ«صالون التنسيقية»: الهوية المصرية تتعرض لهجمات شرسة ومحاولات لطمسها

قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن الهوية المصرية تتعرض لهجمات شرسة ومحاولات لطمسها لكن الدستور المصري اهتم بالهوية وحصنها من أي محاولات لخطفها.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني «الوصايا على المال والهوية»، حيث تتناول الجلسة مناقشة "ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية.. أساس بناء الجمهورية الجديدة".

وقال «عبد الباري»، إن هناك أكثر من مادة في الدستور تعرضت للهوية المصرية ورسمت صورة لمصر، حيث أكد على أن الهوية المصرية هي هوية عربية وأفريقية وإسلامية وآسيوية، وتعرض الدستور للأسرة المصرية وقال إنها أساس المجتمع وأن التعليم يمثل أهم تحديات الهوية المصرية .

وأضاف اللواء سيف الإسلام عبد الباري، أن الدستور المصري أكد على التزام الدولة بالهوية الثقافية عن طريق حماية الآثار والحفاظ عليها، متابعاً: نحن فعلاً نتعرض لهجوم ومحاولات لطمس الهوية الوطنية .

وأكد على أنه متفائل بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب، حيث أكد على الحفاظ على الهوية وعلى الثقافة، وأن آخر إحصائية أكدت على أن المواطن المصري حريص على الهوية الوطنية والحفاظ عليها .

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، والكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، وإيمان طلعت عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وأحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، ومصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.