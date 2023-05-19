سلمى أبو ضيف فى أحدث ظهور لها من خارج البلاد

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صور جديده لها تشاركها جمهورها.

تقضى سلمى أبو ضيف إجازتها خارج البلاد، بعد إنتهاء عرض أعمالها فى الموسم الرمضانى المنقضى .

شاركت أبو ضيف فى الموسم الرمضانى بأكثر من عمل مسلسل "المداح الجزء الثالث" بطولة حمادة هلال، لوسى، سلمى أبو ضيف، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هبة مجدى، والإخراج أحمد سمير فرج .

وشاركت أيضاً مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، نضال الشافعى، أروى جودة، سلمى أبو ضيف، حمزه العيلى، والإخراج الليث حجو .

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف قد أعلنت عن التحضير لآخر أعمالها مسلسل "بين السطور"، بطولة صبا مبارك، وليد فواز، سلمى أبو ضيف، ناردين فرج، تأليف مريم نعوم والإخراج وائل فرج .

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